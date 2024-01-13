В Китае порадовались результатам выборов в Тайване
Власти КНР: Выборы показали, что ДПП не представляет основное мнение тайваньцев
Результаты выборов в Тайване показывают, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отражает основные взгляды местных жителей. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
"Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая", — сказал он.
Китайский чиновник отметил, что голосование не изменит направления развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива. По его словам, позиция КНП касательно этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала". Пекин будет действовать против достижения независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заключил Чэнь Биньхуа.
Ранее сегодня Лайф сообщал о том, что в Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации, все три кандидата посетили избирательные участки. Фаворитом считался кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он и победил, набрав 40,05% голосов. На втором месте представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи — 33,49%, глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрал 26,46%. При этом правящая партия потеряла большинство в новом составе парламента — число мест сократилось с 62 до 51. У Гоминьдана 52 места.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO