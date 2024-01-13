В Китае порадовались результатам выборов в Тайване

Результаты выборов в Тайване показывают, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отражает основные взгляды местных жителей. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая", — сказал он.

Китайский чиновник отметил, что голосование не изменит направления развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива. По его словам, позиция КНП касательно этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала". Пекин будет действовать против достижения независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заключил Чэнь Биньхуа.