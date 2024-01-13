Новый глава Тайваня заявил, что намерен защищать остров от материкового Китая

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что готов встать на защиту острова от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом, как отметил политик, для решения вопроса он намерен использовать переговоры.

"Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — сказал 64-летний Лай Циндэ на пресс-конференции.

По его словам, в Тайване намерены создавать мирную среду, которая будет удобна жителям обеих сторон Тайваньского пролива. Новоизбранный глава администрации также заявил, что планирует использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать сотрудничество с Китаем".