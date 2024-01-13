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13 января, 14:54

Новый глава Тайваня заявил, что намерен защищать остров от материкового Китая

Избранный глава Тайваня Лай Циндэ заявил, что готов к диалогу с Пекином

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ. © ТАСС / AP / ChiangYing-ying

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ. © ТАСС / AP / ChiangYing-ying

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что готов встать на защиту острова от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом, как отметил политик, для решения вопроса он намерен использовать переговоры.

"Мы полны решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", — сказал 64-летний Лай Циндэ на пресс-конференции.

По его словам, в Тайване намерены создавать мирную среду, которая будет удобна жителям обеих сторон Тайваньского пролива. Новоизбранный глава администрации также заявил, что планирует использовать "диалог, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать сотрудничество с Китаем".

Выступающий за диалог с КНР кандидат на пост главы Тайваня признал поражение
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Ранее сегодня Лайф сообщал о том, что в Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации, все три кандидата посетили избирательные участки. Фаворитом считался кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он и победил, набрав 40,05% голосов. На втором месте представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи — 33,49%, глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрал 26,46%. При этом правящая партия потеряла большинство в новом составе парламента — число мест сократилось с 62 до 51. У Гоминьдана 52 места.

Александра Мышляева
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