Выступающий за диалог с КНР кандидат на пост главы Тайваня признал поражение
Кандидат на пост главы Тайваня от партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение
Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи во время голосования на выборах главы Тайваня. Обложка © ТАСС / EPA / DANIEL CENG
Кандидат от партии Гоминьдан, которая выступает за диалог с материковым Китаем, Хоу Юи признал своё поражение на выборах главы администрации Тайваня. Его заявление цитирует местный телеканал TVBS.
"Я огорчил всех, приношу наши очень глубокие извинения за это, простите, мы виноваты. Поздравляю Лай Циндэ и Сяо Мэйцинь", — сказал 66-летний Хоу Юи.
После обработки бюллетеней с 16 605 участков из 17 795 политик занимает второе место, уступая 64-летнему кандидату от правящей Демократической прогрессивной партии, вице-президенту Тайваня Лай Циндэ. Всего баллотировалось три кандидата. Идущий последним 64-летний председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ также признал поражение, пообещав "взять власть и отвоевать страну" в следующий раз.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации, все три кандидата посетили избирательные участки. Фаворитом считался кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он проголосовал в городе Тайнань, где когда-то работал в должности мэра. Политик неоднократно говорил, что выступает за независимость острова от Китая.