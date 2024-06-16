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16 июня, 04:53

США хотели склонить Китай к войне с Тайванем, но Пекин оказался умнее

FT: Си Цзиньпин рассказал фон дер Ляйен о попытке США натравить Китай на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил США в попытке склонить Пекин к нападению на Тайвань. Об этом китайский лидер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече в апреле 2023 года, рассказала британская газета Financial Times, сославшись на инсайдеров.

Предводитель Поднебесной уточнил, якобы Вашингтон хотел обманом добиться вовлечения НОАК в конфликт с островом, преследуя свои интересы. Однако власти КНР не клюнули на наживку и смогли избежать эскалации. Источники издания уверяют, что подобные предупреждения Си Цзиньпин делал и китайским чиновникам, но вот диалог с фон дер Ляйен стал первым случаем, когда претензии были высказаны Евросоюзу.

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Конфликт между двумя державами вокруг Тайваня продолжает набирать обороты. Раньше Китай ограничивался лишь предупреждениями, а недавно страна ввела против американских компаний санкции. США в ответ анонсировали очередные поставки оружия на остров. Параллельно армия КНР провела масштабные учения по отработке захвата власти в Тайбэе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Twinsterphoto

Илья Пушкарев
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