США хотели склонить Китай к войне с Тайванем, но Пекин оказался умнее

Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил США в попытке склонить Пекин к нападению на Тайвань. Об этом китайский лидер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече в апреле 2023 года, рассказала британская газета Financial Times, сославшись на инсайдеров.

Предводитель Поднебесной уточнил, якобы Вашингтон хотел обманом добиться вовлечения НОАК в конфликт с островом, преследуя свои интересы. Однако власти КНР не клюнули на наживку и смогли избежать эскалации. Источники издания уверяют, что подобные предупреждения Си Цзиньпин делал и китайским чиновникам, но вот диалог с фон дер Ляйен стал первым случаем, когда претензии были высказаны Евросоюзу.