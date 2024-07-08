Российская армия уничтожила три установки HIMARS и десяток иностранных инструкторов
МО: ВС РФ уничтожили три установки РСЗО HIMARS и 10 иностранных специалистов
Российские войска в зоне СВО за сутки ликвидировали три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также иностранных специалистов, которые их обслуживали. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы", — говорится в сообщении.
Помимо того, ВС РФ поразили скопления живой силы и военную технику противника в 122 районах.
Накануне Life.ru рассказывал, что российские войска освободили населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Также военные ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
ТАСС / ЕРА / Tytus Zmijewski