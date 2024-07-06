ВСУ уступили позиции Армии России в ДНР, потеряв до 650 бойцов и 12 автомобилей

Подразделения группировки войск ВС РФ "Юг" улучшили позиции по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ДНР. Противник потерял до 650 человек личного состава и 12 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — доложили в военном ведомстве.

При этом российским артиллеристам удалось в результате контрбатарейной борьбы нанести поражение 155-миллиметровым гаубицам М777 и М198, изготовленным в Штатах, и FH-70 британского производства. Также были нанесены удары по 152-миллиметровой САУ "Акация", 152-миллиметровому орудию Д-20, двум 122-миллиметровым гаубицам Д-30, двум 105-миллиметровым британским орудиям L-119, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и семи полевым складам украинской армии, где хранились боеприпасы.