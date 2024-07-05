Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 11:20

В Минобороны РФ раскрыли многотысячные потери ВСУ за неделю

Минобороны РФ: Совокупные потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек

В ходе ежедневного брифинга в пресс-службе Минобороны РФ раскрыли, какое количество украинских военных было ликвидировано в зоне спецоперации в ходе выполнения задач.

В зоне ответственности группировки "Север" вражеские войска лишились до 1595 бойцов. Помимо живой силы, враг также потерял четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 американских крупнокалиберных гаубиц различных модификаций.

В зоне ответственности группировки "Запад" за неделю нашим военным удалось поразить до 3580 солдат ВСУ, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять — западного производства. Помимо того, ещё были уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.

В зоне ответственности Южной группировки вражеские потери составили до 3845 военнослужащих. ВСУ лишились четырёх танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе трёх американских бронетранспортёров М113, 65 автомобилей и 53 орудий полевой артиллерии. Также в ходе выполнения задач спецоперации были уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов украинской армии.

В зоне ответственности группировки "Центр" наши бойцы ликвидировали до 2970 бойцов армии Незалежной, а также уничтожили пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две американские БМП Bradley, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.

А в зоне ответственности группировки "Восток" противник лишился до 900 военнослужащих, а также потерял боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, 14 из них были переданы Киеву странами НАТО.

Российские военные сбили три самолёта ВСУ, ещё пять уничтожены на аэродромах
Российские военные сбили три самолёта ВСУ, ещё пять уничтожены на аэродромах

Также в Минобороны РФ ранее раскрыли, сколько воздушной техники ВСУ уничтожили с начала СВО. Как сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов, речь идёт о почти полсотне воздушных целей ВСУ. Среди них вражеские самолёты, вертолёты и беспилотники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров