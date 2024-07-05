В ходе ежедневного брифинга в пресс-службе Минобороны РФ раскрыли, какое количество украинских военных было ликвидировано в зоне спецоперации в ходе выполнения задач.

В зоне ответственности группировки "Север" вражеские войска лишились до 1595 бойцов. Помимо живой силы, враг также потерял четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 американских крупнокалиберных гаубиц различных модификаций.

В зоне ответственности группировки "Запад" за неделю нашим военным удалось поразить до 3580 солдат ВСУ, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять — западного производства. Помимо того, ещё были уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.

В зоне ответственности Южной группировки вражеские потери составили до 3845 военнослужащих. ВСУ лишились четырёх танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе трёх американских бронетранспортёров М113, 65 автомобилей и 53 орудий полевой артиллерии. Также в ходе выполнения задач спецоперации были уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов украинской армии.

В зоне ответственности группировки "Центр" наши бойцы ликвидировали до 2970 бойцов армии Незалежной, а также уничтожили пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две американские БМП Bradley, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.

А в зоне ответственности группировки "Восток" противник лишился до 900 военнослужащих, а также потерял боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, 14 из них были переданы Киеву странами НАТО.