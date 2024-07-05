Российские военные сбили три самолёта ВСУ, ещё пять уничтожены на аэродромах

За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять Су-27 и вертолёт Ми-24, а также повреждены два самолёта Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.