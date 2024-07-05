Российские военные сбили три самолёта ВСУ, ещё пять уничтожены на аэродромах
За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять Су-27 и вертолёт Ми-24, а также повреждены два самолёта Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожено пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационная ракета HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник противника.
Также силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.
Напомним, ранее ВС РФ провели грандиозный удар по аэродрому в Миргороде, уничтожив пять и повредив два Су-27 ВСУ, данная модель считается одним из самых ценных самолётов. Эта атака была признана одной из самых разорительных для военного арсенала Украины.