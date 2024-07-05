Берлин в ярости из-за уничтожения целого звена одного из самых ценных истребителей ВСУ
ZDF заявила об ошибке командования ВСУ после удара РФ по аэродрому в Миргороде
Вооружённые силы Украины могут не оправиться из-за ошибки командования ВСУ в Полтавской области, где украинское руководство разместило свои самолёты рядом с линией фронта. Из-за халатности украинских генералов Армия России смогла уничтожить целое звено истребителей Су-27 в Миргороде, пишет ZDF.
"Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолёты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае после этой атаки Украине придётся ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — недоумевают авторы публикации.
В статье отмечается, что украинское руководство за два года конфликта даже не удосужилось обеспечить защиту боевых самолётов на аэродромах, что авторы издания находят "удивительным и обескураживающим". Предстоящее расследование должно дать ответы, было ли это результатом халатности.
Ранее ВС РФ провели грандиозный удар по аэродрому в Миргороде, уничтожив пять и повредив два Су-27 ВСУ, данная модель считается одним из самых ценных самолётов. Эта атака была признана одной из самых разорительных для военного арсенала Украины, руководство которой так и не начало выставлять защитные меры для своих истребителей.
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