Вооружённые силы Украины могут не оправиться из-за ошибки командования ВСУ в Полтавской области, где украинское руководство разместило свои самолёты рядом с линией фронта. Из-за халатности украинских генералов Армия России смогла уничтожить целое звено истребителей Су-27 в Миргороде, пишет ZDF.

"Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолёты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае после этой атаки Украине придётся ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда", — недоумевают авторы публикации.