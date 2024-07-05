В Минобороны РФ раскрыли, сколько воздушной техники ВСУ уничтожили с начала СВО

С начала спецоперации силы и средства ПВО ВКС России ликвидировали свыше 42 тысяч целей ВСУ, среди которых самолёты, вертолёты и беспилотники противника. Об этом журналистам рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

"Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолётов, более 180 вертолётов и более 27 000 БПЛА", — перечислил Семёнов.

Он также обратил внимание на 5,5 тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны, которые получили государственные награды за стойкость и мужество. А семерых из них удостоили высокого звания Героя Российской Федерации. По его словам, за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество на полях боевых действий почётное наименование "гвардейское" было присвоено десяти соединениям и воинским частям ПВО.