В МО рассказали, какой подвиг боец из Уржума совершил в зоне СВО под непрерывными обстрелами

Российский санинструктор из Кировской области отличился храбростью в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он в одиночку развернул полевой госпиталь и смог спасти 80 человек. О подвиге героя сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на Минобороны РФ.

"В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь. Работать приходилось под непрерывными обстрелами противниками и атаками БПЛА", — говорится в сообщении.

Благодаря бойцу из Уржумского района его группе в мае удалось эвакуировать с линии соприкосновения 80 раненых солдат. Помимо этого, военный спас наш танк, который был атакован вражеским БПЛА под Авдеевкой. Как рассказали власти, он вместе с сослуживцами он добрался до горящей бронемашины и потушил её, переправив в безопасное место. В дальнейшем танк смогли восстановить.