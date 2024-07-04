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4 июля, 18:17

В МО рассказали, какой подвиг боец из Уржума совершил в зоне СВО под непрерывными обстрелами

Боец из Кировской области развернул полевой госпиталь, спас 80 человек и танк

Российский санинструктор из Кировской области отличился храбростью в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он в одиночку развернул полевой госпиталь и смог спасти 80 человек. О подвиге героя сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на Минобороны РФ.

"В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь. Работать приходилось под непрерывными обстрелами противниками и атаками БПЛА", — говорится в сообщении.

Благодаря бойцу из Уржумского района его группе в мае удалось эвакуировать с линии соприкосновения 80 раненых солдат. Помимо этого, военный спас наш танк, который был атакован вражеским БПЛА под Авдеевкой. Как рассказали власти, он вместе с сослуживцами он добрался до горящей бронемашины и потушил её, переправив в безопасное место. В дальнейшем танк смогли восстановить.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Николь Вербер
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