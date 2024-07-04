МО показало, как "Панцирь" и "Витязь" прикрывают Армию России в ДНР от ударов с воздуха

Расчёты ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРК С-350 ("Витязь") продолжают дежурить на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Подразделения защищают дислокацию российских военных от ударов Вооружённых сил Украины. Видео с работой наших бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные взяли под контроль район Новый в городе Часов Яр в ДНР. Это откроет новые возможности для продолжения наступления ВС РФ в регионе, поскольку населённый пункт занимает господствующую высоту.