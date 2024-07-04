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Регион
4 июля, 09:24

МО показало, как "Панцирь" и "Витязь" прикрывают Армию России в ДНР от ударов с воздуха

МО РФ показало видео работы расчётов ЗРПК "Панцирь-С1" на Донецком направлении

Расчёты ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРК С-350 ("Витязь") продолжают дежурить на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Подразделения защищают дислокацию российских военных от ударов Вооружённых сил Украины. Видео с работой наших бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

МО РФ показало видео работы расчётов ЗРПК "Панцирь-С1" на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра
"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные взяли под контроль район Новый в городе Часов Яр в ДНР. Это откроет новые возможности для продолжения наступления ВС РФ в регионе, поскольку населённый пункт занимает господствующую высоту.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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