Российские военные взяли под контроль район "Новый" в Часовом Яре

Российские войска взяли под контроль район "Новый" в городе Часов Яр в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Часов Яр — наивысшая точка на участке наступательной операции Российской армии на Южно-Донецком направлении. Ранее замглавы ГУР Скибицкий уже заявлял, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над городом так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту.