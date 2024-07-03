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Регион
3 июля, 10:25

Российские военные взяли под контроль район "Новый" в Часовом Яре

Российские войска взяли под контроль район "Новый" в городе Часов Яр в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", говорится в сообщении ведомства.

"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра
"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра

Часов Яр — наивысшая точка на участке наступательной операции Российской армии на Южно-Донецком направлении. Ранее замглавы ГУР Скибицкий уже заявлял, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над городом так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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