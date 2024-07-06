Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
Минобороны: ВС РФ "Искандером" уничтожили позиции ЗРК С-300 ВСУ под Полтавой
ВС России уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС украинской армии в районе Коптева Полтавской области, сообщили в Минобороны. Удар наносился расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Уничтожение позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в Полтавской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300", — отметили в ведомстве.
Кроме того, уничтожены машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав расчётов ЗРК.
Ранее в николаевском подполье поделились информацией о недавних ударах ВС РФ по объектам на Украине. В частности, был поражён химзавод в Сумах, в подземных цехах которого в наши дни массово производят кассетные боеприпасы для РСЗО. Кроме того, целью стал аэродром в Полтавской области.
Telegram / Минобороны России