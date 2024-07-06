Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Ранее в николаевском подполье поделились информацией о недавних ударах ВС РФ по объектам на Украине. В частности, был поражён химзавод в Сумах, в подземных цехах которого в наши дни массово производят кассетные боеприпасы для РСЗО. Кроме того, целью стал аэродром в Полтавской области.