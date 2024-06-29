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Регион
29 июня, 11:18

Российский "огненный шторм" спалил дотла две украинские С-300 со всеми "примочками"

Армия России уничтожила две пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300

Уничтожение зенитного комплекса ВСУ. Кадр из видео © Telegram / Минобороны России

Уничтожение зенитного комплекса ВСУ. Кадр из видео © Telegram / Минобороны России

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и другие элементы украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПС. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", — уточнили в ведомстве.

За сутки российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 119 районах.

Сбит круживший над зоной СВО украинский истребитель МиГ-29
Сбит круживший над зоной СВО украинский истребитель МиГ-29

Накануне ночью Минобороны РФ показало видео, как расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожил позицию украинского зенитного комплекса С-300ПС в зоне проведения спецоперации. Вражеский ЗРК был обнаружен в районе населённого пункта Великодолинское Одесской области.

Андрей Бражников
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