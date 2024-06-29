Российский "огненный шторм" спалил дотла две украинские С-300 со всеми "примочками"

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и другие элементы украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПС. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", — уточнили в ведомстве.

За сутки российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 119 районах.