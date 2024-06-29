Сбит круживший над зоной СВО украинский истребитель МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29
Российская противовоздушная оборона сбила украинский истребитель МиГ-29 и более 100 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом информирует Минобороны РФ.
"Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 119 БПЛА, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США", — сказано в сводке ведомства.
К слову, ВСУ теряют военную технику не только из-за ударов Российской армии. Ранее уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn