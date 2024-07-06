Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 06:04

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в направлении аэродрома и НПЗ в Кременчуге

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС России нанесли очередную серию ударов по объектам на Украине, поражены цели в Кременчуге Полтавской области и Сумах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Взрывы были в направлении аэродрома Кременчуг, который сейчас используется для обучения пилотов вертолётов и ремонта вертолётов", — поделился он в беседе с РИА "Новости".

В том же районе, добавил подпольщик, находятся топливно-сырьевая база нефтеперерабатывающего завода, "хорошая" железнодорожная развилка и множество складов. А в Сумах прогремело три взрыва. Первый — около полуночи в направлении станции "Басы", а второй — на заводе Сумыхимпром. Он отличался большой силой и чувствовался в центре города.

Предприятие имеет очень большую территорию, ангары и собственные железнодорожные ветки. По данным сопротивления, химическое производство на данный момент сосредоточено на выпуске кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и расположено под землёй.

Уже в 00:35 мск в том же районе услышали третий, более мощный хлопок. После этого в Сумах частично пропало электричество, так как была задета одна из четырёх подстанций завода.

Шторм-новости: Армия России берёт новые рубежи в ДНР, ВСУ готовятся к наступлению под Харьковом, США разрешили бить по РФ на 100 км, ситуация 3 июля
Шторм-новости: Армия России берёт новые рубежи в ДНР, ВСУ готовятся к наступлению под Харьковом, США разрешили бить по РФ на 100 км, ситуация 3 июля

Напомним, тем временем на Украине отзвучала масштабная воздушная тревога. Дольше всего она работала в Харьковской области, после чего её услышали в Киеве. Позднее сирену запустили во всех регионах Незалежной.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров