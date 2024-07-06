Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в направлении аэродрома и НПЗ в Кременчуге

ВС России нанесли очередную серию ударов по объектам на Украине, поражены цели в Кременчуге Полтавской области и Сумах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Взрывы были в направлении аэродрома Кременчуг, который сейчас используется для обучения пилотов вертолётов и ремонта вертолётов", — поделился он в беседе с РИА "Новости".

В том же районе, добавил подпольщик, находятся топливно-сырьевая база нефтеперерабатывающего завода, "хорошая" железнодорожная развилка и множество складов. А в Сумах прогремело три взрыва. Первый — около полуночи в направлении станции "Басы", а второй — на заводе Сумыхимпром. Он отличался большой силой и чувствовался в центре города.

Предприятие имеет очень большую территорию, ангары и собственные железнодорожные ветки. По данным сопротивления, химическое производство на данный момент сосредоточено на выпуске кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и расположено под землёй.

Уже в 00:35 мск в том же районе услышали третий, более мощный хлопок. После этого в Сумах частично пропало электричество, так как была задета одна из четырёх подстанций завода.