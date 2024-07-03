Шторм-новости: Армия России берёт новые рубежи в ДНР, ВСУ готовятся к наступлению под Харьковом, США разрешили бить по РФ на 100 км, ситуация 3 июля ВС РФ берут под контроль Юрьевку в ДНР, ВСУ копят силы под Липцами в Харьковской области, чиновники США поддержали удары по территории России — в материале Life. 3 июля, 10:49 Вооружённые силы Российской Федерации берут под контроль населённые пункты Донбасса. Обложка © ТАСС / Александр Река

Ситуация в ДНР, 3 июля

Вооружённые силы Российской Федерации берут под контроль населённые пункты Донбасса, оккупированные Украиной с 2014 года. Появились сообщения, что под триколор перешла Юрьевка. Она находится в непосредственной близости к Нью-Йорку. В Часовом Яре, где уже несколько месяцев идут тяжелейшие бои, десантникам из 98-й воздушно-десантной дивизии удалось полностью овладеть микрорайоном Канал.

Противник ушёл за канал Северский Донец – Донбасс. Авторы канала "Архангел спецназа" отмечают, что российская крылатая пехота продолжает наступать в урочище Орлова в направлении канала Северский Донец – Донбасс. Вариантов, что дальше противопоставить российским войскам, у киевского режима всё меньше.

— После прорыва обороны на восточном рубеже и начала зачистки микрорайона Канал подразделения ВСУ заметно снизили активность наземных войск. Основной вопрос для украинской армии в данный момент — механика дальнейшей обороны, — пишет "Военная хроника" . Также фиксируются продвижения у Сокола и западнее Новопокровского.

Харьковская область, 3 июля

Уничтожение гаубицы Д-30 на Волчанском направлении. Видео © Telegram / "Северный Ветер"

В Харьковской области бои идут как в южной части, так и в северной, где основные события развернулись в Волчанске и у Липцов. Украинское командование всеми способами пытается удержать оставшуюся часть Волчанска.

— Командование ВСУ готово жертвовать любым количеством личного состава для достижения хотя бы минимальных результатов. В это время российская авиация и артиллерия делают своё дело, уничтожая противника, а штурмовики группировки "Север" медленно, но верно дожимают врага в Волчанске, — заявляет канал "Северный ветер".

У Волчанска заняты позиции напротив посёлка Прилипка. Военный корреспондент Евгений Лисицын утверждает, что недалеко от Прилипки находится один из основных пунктов боепитания волчанской группировки ВСУ. Он располагается в селе Вильча.

В Липцах ожидается украинское наступление в сторону Глубокого. Происходит накопление резервов. На этом направлении российские ВКС поразили два пункта дислокации 13-й бригады Национальной гвардии. Общие потери противника только за одни сутки — около 150 человек.

Удары по территории РФ

Не останавливаются обстрелы российской гражданской инфраструктуры. "Два майора" сообщают, что в Курской области было сбито 24 БПЛА. В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ ранения получили несколько человек.

Ночью украинские формирования не оставили попыток принести побольше урона. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре над Брянской и один в небе над Подмосковьем.

Удары ВСУ будут только усиливаться, и для этого, возможно, будет применяться американское вооружение. Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен заявил о такой возможности.

—Если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии, — сказал чиновник.

Речь идёт об ударах ракетами ATACAMS на расстояние до 100 километров, но нельзя забывать, что максимальная дальность полёта — 300 километров. Проблема лишь в том, что ВСУ уже обстреливают российскую территорию американским оружием. Осколки HIMARS, найденные в Белгородской области, тому подтверждение.

Авторы Даниил Черных