Шторм-новости СВО: Армия России уничтожила звено истребителей в Миргороде, ВСУ пытаются контратаковать остатками подразделений под Харьковом, ситуация на 2 июля ВС РФ форсировали реку Северский Донец, экс-генсек НАТО предостерёг Украину от накапливания "военной усталости" — дайджест в материале Life.ru. 2 июля, 12:36 6040 6040 Работа расчетов РСЗО "Град" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковское направление, 2 июля

В Волчанске ВСУ организовали крупную контратаку с восточных пригородов. Украинский штаб бросил в бой до 30 человек личного состава, было ликвидировано до 20 из них, в том числе иностранные наёмники. Ещё 40 украинских солдат погибли при форсировании реки Волчьей.

Наши войска западнее Волчанска, в районе Бугроватки, предприняли неожиданный манёвр. Ночью бойцы ВС РФ форсировали реку Северский Донец и создали плацдарм в тылу волчанской группировки противника. При развитии наступления с этого места есть высокий шанс нарушить логистические цепочки сражающихся в Волчанске украинских подразделений. В результате они останутся без снабжения и вынуждены будут отступить или сдаться.

На Харьковском направлении в лесополосе БПЛА Бесстрашных обнаружил артиллерийскую установку, бившую по позициям наших бойцов, после этого визит нанёс "Ланцет". Видео © Telegram / warriorofnorth

К тому же сейчас по дорогам недалеко от Бугроватки в Волчанск эшелонами идут различные подразделения ВСУ. Украинский Генштаб кидает в бой даже неподготовленные и понёсшие потери части. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер": "Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает украинское командование возвращать на передовую батальоны, ранее выведенные на восполнение, и формировать из их остатков сводные штурмовые группы. Такая участь уже настигла 57-ю ОМПБр ВСУ. По всей видимости, скоро мы увидим полное уничтожение данного соединения".

На Липцовском направлении противник новых атак в направлении Глубокого не предпринимал. ВСУ здесь копят силы для нового удара, но им успешно мешают российская авиация, артиллерия и дроны. Так, операторы БПЛА обнаружили артиллерийскую установку ВСУ в лесополосе и с помощью "Ланцета" поразили цель.

Донбасский фронт, 2 июля

На Торецком направлении после прохода через подземный тоннель продолжаются бои в районе посёлка Шумы и южнее Нью-Йорка. Российские войска шаг за шагом приближаются к Торецку.

В районе Авдеевки противник постепенно прижимается к Карловскому водохранилищу. Севернее, под пос. Очеретино, ВСУ начали жаловаться на использование ВС РФ технологической новинки — FPV-дронов на нестандартных частотах. Судя по всему, противник не может заглушить эти БПЛА с помощью своих средств РЭБ, о чём и пишет: "Сердце не на месте, пишут хлопцы с Очеретина. За два дня больше 20 машин атаковано FPV. Фактически противник устроил сафари".

Бои за Константиновку в ДНР имеют важное значение. Видео © Telegram / dva_majors

На самом южном фасе Донбасского фронта, в районе Константиновки, по противнику даже ночью работают ТОС "Солнцепёк". Кадры разрывов термобарических снарядов удалось заснять с квадрокоптера.

Удар по Миргородскому аэродрому, 2 июля

ВС РФ нанесли крайне результативный удар по аэродрому Воздушных сил Украины вблизи Миргорода. В результате попадания ракеты "Искандера" было уничтожено пять самолётов Су-27. Украинцы пытались обмануть российскую разведку, нарисовав контуры самолётов на поле аэродрома. Но кадры с разведывательного БПЛА помогли ракетчикам точно навестись на реальную цель. Кроме самолётов, скорее всего, было уничтожено некоторое количество украинского лётного персонала.

Наши ракетчики накрыли места базирования украинских Су-27 на аэродроме Миргорода. Видео © Telegram / warhistoryalconafter

Экс-генсек НАТО дал свой прогноз по развитию событий на Украине

Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО, считает, что главная опасность для Украины — "усталость от войны" на Западе. По его словам, он часто слышит аргументы о необходимости заключения мира за счёт уступки некоторых украинских территорий. Однако это, со слов Расмуссена, даст "опасный сигнал для автократов всего мира". Экс-генсек НАТО резюмировал свою позицию следующим образом: "Украину запаковали в зале ожидания, в серой зоне. И усталость от войны — главная угроза. Сейчас Украина может стать бастионом против агрессивной России".

Вместе с тем Расмуссен вслед за Столтенбергом отмечает проблематичность вступления страны в НАТО. Одним словом, альянс единогласно хотел и хочет использовать Украину в качестве "пушечного мяса" против России, не беря при этом на себя никаких союзнических обязательств.

Авторы Кирилл Золотарев