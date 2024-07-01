Шторм-новости СВО: Армия России освободила Яснобродовку, прорвалась в тыл к ВСУ через подземный тоннель, боевые вылеты F-16 на Украине, ситуация на 1 июля Во Франции говорят о боевом применении F-16 на Украине, ВСУ убили четырёхлетнюю девочку в Белгородской области, украинский Генштаб продолжает однотипные контратаки в Харьковской области — дайджест в материале Life.ru 1 июля, 10:59 ВС РФ освободили Яснобродовку. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Под Харьковом: к Волчанску подтягиваются иностранные наёмники, 1 июля

На Харьковском направлении противник прекратил контратаки, к фронту подтягиваются украинские отряды наёмников латиноамериканского происхождения. Как пишет Telegram-канал "Северный ветер", "планомерная и результативная работа российской артиллерии и авиации не позволяет ВСУ сформировать ударные группы для начала наступления. Почти половина подразделений с боевым опытом понесли значительные потери и находятся в районах восстановления боеспособности".

Однако на Липцовском направлении противник всё-таки предпринял контратаку. Как и несколько дней назад, украинский БТР с пехотой ночью попытался прорваться к населённому пункту Глубокое. Боевая машина, как и в прошлый раз, была уничтожена российскими военнослужащими. Весь украинский десант и экипаж погиб.

Наши военные вскрыли стягивание украинских резервов в Харьковскую область и нанесли ракетный удар по зданию "Новой почты" в Харькове. Украинцы ранее уже многократно хвастались тем, что используют почту для военных перевозок. Теперь за это приходится платить. В Белгородской области — в районе села Новое — солдаты ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали гражданский автомобиль с семьёй. В результате погибла четырёхлетняя девочка, четверо взрослых получили ранения.

ДНР: "подземная война" в Донбассе, 1 июля

Работа расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 291-й артиллерийской бригады. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Опытные бойцы из состава подразделения "Ветераны" были переброшены на Торецкое направление и сразу же применили свою смекалку в бою, прорвавшись на несколько километров вглубь обороны противника под землёй.

Вот как это описывает официальный Telegram-канал Минобороны РФ: "Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяжённостью более трёх километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укреплённого опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить".

Зимой этого года бойцы отряда совершили такой же манёвр под Авдеевкой — тогда это привело к взятию города. Развитие нынешних событий под Торецком также внушает оптимизм. На Покровском направлении противник ожидаемо был загнан в "дугу", образованную Карловским водохранилищем и рекой Волчьей. В результате ВСУ вынуждены неорганизованно отступать за водную преграду. Украинскими солдатами было оставлено село Яснобродовка, где уже расположились наши войска.

В Часовом Яре бои идут за район Борисоглебского храма. С обеих сторон фиксируется применение большого количества тяжёлых вооружений.

В акватории Одессы заметили сухогрузы, использующиеся для военных целей

Суда долгое время никуда из акватории Одессы не уходят, но при этом иногда совершают манёвры в сторону Крыма. Автор Telegram-канала Condottiero пишет, что эти корабли используются для пуска ракет. Однако, скорее всего, украинцы запускают с этих судов свои беспилотные катера, для них, в отличие от ракет, не нужны специальные стартовые приспособления — и запускать их можно даже с гражданских сухогрузов.

F-16 на Украине

Французские эксперты сообщают, что на Украине, возможно, уже состоялось первое боевое применение истребителей F-16.

По словам западных экспертов, Французский легион подтвердил доставку F-16 на Украину. Твит в запрещенной в России сети Х* набрал 1 млн просмотров.

Кроме того, американские истребители в разобранном бескрылом виде прибыли в Румынию. Часть партии ещё в Чехии и Венгрии. Конечный пункт их перебазирования на оборудованных аэродромах под Констанцей, сообщает Telegram-канал Win-Win.

На кадрах самолёт ВВС США Rivet Joint RC-135W с позывным Jake17 выполняет дозаправку от самолёта ВВС США Stratotanker KC-135R с позывным AE0669, между ними находится самолёт ВВС Эстонии Saab с позывным FS2102. Также в воздухе вблизи Босфорского залива находятся самолёты ВМС Турции с позывными MARTI105 и MARTI77. Видео © Telegram / Герань Цветущая ™

По некоторой информации, теперь тренировочные полёты будут проходить по маршруту Констанца – Молдова. Будут отрабатываться взлёт, посадка, дозаправка в воздухе и имитации пусков всех типов ракет "воздух – земля", включая ракеты, способные нести ТЯО. Таким образом, Молдова может оказаться втянута в эскалацию на украинском ТВД.

Накануне британский The Spectator предупредил, что отправка американских подрядчиков на Украину может спровоцировать Россию. "В команде Байдена по национальной безопасности серьёзно обсуждается вопрос о том, разрешать ли американским подрядчикам отправляться на Украину для оказания помощи в ремонте и обслуживании множества современных образцов американского оружия, поставленного в последние месяцы, и истребителей F-16, которые предоставляются европейскими союзниками и которые вот-вот должны прибыть", — сообщало издание.