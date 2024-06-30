Шторм-новости СВО: Армия России наступает на Торецк, ВСУ теряют эшелонами технику в Запорожье, ситуация 30 июня ВСУ перебрасывают резервы из насильно мобилизованных в Харьковскую область, украинские военные цепляются за многоэтажки в Волчанске, не отходя за реку Волчью — дайджест в материале Life.ru. 30 июня, 11:42 ВС РФ активно продвигаются к Торецку. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьков, 30 июня: Сырский отправляет резервы в Волчанск

Украинский Генштаб продолжает отправлять всё больше солдат на другой берег реки Волчьей. При этом потери украинцев на переправе тоже растут. За последние сутки здесь погибло до 25 солдат ВСУ. Судя по всему, противник готов нести такие потери, чтобы попытаться втянуть ВС РФ в тяжёлые и продолжительные городские бои. Командование ВСУ при этом, видимо, не считается с тем, что в условиях города они теряют не только неподготовленных мобилизованных, но и солдат спецподразделений ГУРа. В Сети как раз появилось видео от первого лица нашего бойца, где он ведёт бой с солдатами ВСУ.

ВСУ продолжают безуспешные попытки форсирования реки Волчьей. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

На Липцовском направлении идут ожесточённые бои за высоты. Противник стремится сохранить за собой возвышенности, с которых просматриваются северные окраины Харькова. Как только наши войска займут эти позиции, они смогут наносить точные артиллерийские удары по противнику, расположившемуся в столице области.

Для сдерживания российского наступления украинский Генштаб использует разношёрстные подразделения, в основном из мобилизованных. Воюет под Липцами и 92-я бригада ВСУ, изначально набранная из жителей Харькова. Вот как оценивает переброску на Липцовское направление украинских резервов Telegram-канал "Северный ветер": "Переброска нового "пушечного мяса" не повлияет существенным образом на обстановку и отразится лишь на наполнении украинских региональных СМИ, где появятся некрологи о фашистах из этих подразделений".

Единственным выходом для украинских военных остаётся сдача в плен. Листовки с призывом к этому распространили с воздуха операторы БПЛА группировки войск "Север".

ДНР, 30 июня: наступление на Торецк

Кадры уничтожения расчётом "Ланцета" 98-й ВДД при помощи боеприпаса Х-52 вражеской САУ. Видео © Telegram / 98-я гвардейская ВДД

Российские войска активно развивают второе направление Торецкого наступления. Севернее Нью-Йорка было освобождено село Ленинское, ВС РФ зашли в Южное. Группировка противника между Нью-Йорком и Южным вскоре рискует оказаться в оперативном окружении.

Успехи наших войск на направлении признают даже военные эксперты противника: "Русские продвинулись в посёлке Пивденное (Южное. — Прим. Life.ru), на его окраинах, на участке шириной до 1,65 километра и глубиной до 2,3 километра".

На Часовоярском направлении наши войска продолжают занимать восточную часть города. Подразделения ВДВ ведут эффективную контрбатарейную борьбу, о чём свидетельствуют кадры уничтожения ещё одной САУ противника.

Запорожский фронт, 30 июня

На Запорожском направлении наши бойцы смогли получить в качестве трофея и восстановить дорогой украинский БПЛА-бомбардировщик "Баба-Яга". Вот что рассказывает про нахождение дрона боец с позывным Найс: "Противник не справился с управлением, и дрон запутался в дереве. Аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли к нам на восстановление и модернизацию".

Трофейный украинский дрон "Баба-Яга" модернизирован и отправлен на передовую. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Теперь тяжёлый квадрокоптер будет служить Армии России. Подобный аппарат способен нести несколько миномётных мин или другие грузы.

На станции Украинка в Запорожской области российские войска уже во второй раз поразили эшелон с техникой противника. В результате попадания ракеты, выпущенной из "Искандера", было уничтожено несколько БТР M113, БМП, ЗРК, топливозаправщики. Погибло 35 украинских солдат. В результате удара одна из механизированных бригад ВСУ серьёзно потеряла в боеспособности.

Авторы Кирилл Золотарев