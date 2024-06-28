Шторм-новости СВО: Как Армия России штурмует Нью-Йорк, а ВСУ сжигают под Волчанском новые резервы, ситуация 28 июня Российская артиллерия нанесла ряд точных ударов по противнику в Харьковской области, ВС РФ заняли большую часть Красногоровки и продвинулись к Яснобродовке — дайджест в материале Life.ru. 28 июня, 12:33 По украинской артиллерии за последние сутки хорошо поработали наши орудия и БПЛА. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Провал ВСУ в Харьковской области, 28 июня

На Харьковском направлении противник вновь пытался контратаковать в Волчанске — за сутки наши подразделения отразили две атаки противника. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми. Ещё 15 украинских солдат было уничтожено при форсировании реки Волчьей. Противник продолжает придерживаться тактики постоянного вбрасывания в бой лёгкой пехоты, без поддержки тяжёлыми вооружениями.

По украинской артиллерии за последние сутки хорошо поработали наши орудия и БПЛА. Операторами "Ланцетов" была уничтожена гаубица Д-30 и САУ FH-70. Противник на данном направлении тоже активно использует беспилотники, FPV-дроны. Наша дальнобойная артиллерия уничтожает антенны управления этими аппаратами.

Миномёты и другие малокалиберные артиллерийские системы наносят удары по противнику в ближнем радиусе действия, на территории Волчанска. Так, на видеозапись, сделанную беспилотником, попало уничтожение группы солдат ВСУ при переправе через реку Волчью. Это место некоторые источники уже называют рекой Смерти. Подобные названия хорошо отражают моральное состояние украинских солдат в Волчанске.

Его более подробно описал Telegram-канал "Северный ветер": "Новости об отсутствии планов приглашать Украину в НАТО существенно снижают мотивацию ВСУ идти в наступление. Количество случаев самовольного оставления части бьёт все рекорды, так же как и количество уничтоженных украинских подразделений. Командованию ВСУ остаётся рассчитывать на террористические атаки приграничных районов Белгородской области, за которые они все неизбежно понесут наказание".

ДНР: Штурм Нью-Йорка, 28 июня

На южном участке Донбасского фронта ВС РФ в упорных городских боях заняли большую часть Красногоровки. Фото © ТАСС / Александр Река

В Донбассе стремительный Торецкий прорыв дал свои результаты. Даже украинские источники уже признают выход подразделений ВС РФ на окраины Нью-Йорка. До Торецка, крупного узла обороны ВСУ, остаётся менее 1,5 километра. Местные власти проводят срочную эвакуацию.

На южном участке Донбасского фронта ВС РФ в упорных городских боях заняли большую часть Красногоровки. Солдаты ВСУ метр за метром выбиваются из руин. Вот как описывает ситуацию украинский офицер с позывным Алекс:

"По Красногоровке — плохие дела. Дом за домом противник имеет продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои, наши подразделения сильно истощены. К сожалению, скорее всего, взятие русскими города — вопрос времени, ведь основная часть города уже под ними. Я просто чуть-чуть не могу понять, почему нет такого внимания к обороне этого города, как это было вокруг Бахмута, Авдеевки или сейчас вокруг Часова Яра. Ребята уже полгода обороняют Красногоровку, шесть месяцев там продолжаются тяжёлые бои в городских застройках, но должного упоминания об этом нет".

На Покровском направлении российским подразделениям удалось вклиниться в оборону противника и прорваться к Яснобродовке. До Покровска остаются считанные километры. Это признают уже и украинские военные аналитики: "ВС РФ продолжают давить в направлении Яснобродовки, атакуя при поддержке мотострелковых подразделений. Предварительно, противник закрепился в застройке у Яснобродовского ставка". В районе посёлка Ясеневое наши артиллеристы смогли достичь крупного успеха — они накрыли ангар с РСЗО HIMARS. В результате произошла обширная детонация боекомплекта, здание было разрушено.

Разведчики над Чёрным морем

Три самолёта с включёнными транспондерами несколько часов совершали разведывательный полёт над Чёрным морем. После якобы сбития американского БПЛА Global Hawk подобные новости могут звучать громко, однако на самом деле противник постоянно вёл и ведёт разведку черноморского побережья России.

Самолёты-разведчики всегда летают в сопровождении истребителей прикрытия, однако последние могут просто не включать транспондеры. Всё-таки самолёт дальней радиолокационной разведки не является носителем летальных вооружений, и его появление на публичных радарах не так сильно беспокоит общественность.

Авторы Кирилл Золотарев