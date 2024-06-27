Шторм-новости СВО: Армия России прорывается к Купянску, в Часовом Яре ВСУ хоронят под обломками домов, ситуация 27 июня Российские военные совершили новый рейд на Сумскую область, противник пытался форсировать реку Волчью в Волчанске, западные страны отказываются от ежегодного финансирования ВСУ — дайджест в материале Life.ru 27 июня, 11:16 Тренировка расчёта 122-мм гаубицы Д-30. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковский фронт, 27 июня

В Волчанске противник стремится сохранить и расширить своё присутствие на правом берегу реки Волчьей. Кроме того, на восточных окраинах города ВСУ предпринимают попытки соединить свои фронты севернее реки и сбить российские подразделения с позиций. Однако при пересечении Волчьей противник сталкивается с серьёзными проблемами, пишет Telegram-канал "Северный ветер": "При попытках форсировать реку Волчью артиллерией и FPV-дронами "Северян" уничтожено до 50 нацистов. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 150 метров".

Западнее Волчанска, в Сумской области, солдатам ВСУ не дают спокойно спать бойцы спецназа из группы "Аида". Они совершили новый ночной рейд на территорию противника, сообщает военный эксперт Борис Рожин. На востоке Харьковской области, в районе Купянска, российские войска продолжают своё продвижение. Глубже всего удалось продвинуться вблизи Петропавловки, отмечает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь). Через посёлок лежит самая короткая дорога на Купянск.

Боевая работа диверсионной группы отряда "Д" из группы "Аида" на территории врага в Сумской области. Видео © Telegram / Colonelcassad

ДНР: Часов Яр, 27 июня

С некоторым утиханием боёв в Волчанске эпицентр всего фронта переместился в Часов Яр. Боевики ВСУ используют каждую многоэтажку в городе в качестве узла обороны: на верхних этажах располагаются снайперы и наблюдатели, артиллерийские корректировщики, в подвалах сидит обычная украинская пехота.

Чтобы избежать лишних потерь, наши военные уничтожают солдат ВСУ вместе с укрывающими их зданиями. Для этого ВС РФ применяют весь спектр средств — от тяжёлой артиллерии и ТОСов до планирующих авиабомб.

Противник же пытается отвечать на техническое превосходство российских военных вбрасыванием в бой всё большего количества пехоты, в том числе полицейских подразделений. Как пишет "Архангел спецназа": "Сводная бригада полиции особого назначения "Хищник", она же 2-я СБрСпН, переброшена на Часов Яр. Бригада "Хищник" создана на базе департамента патрульной полиции. Какие цели и задачи ставятся полицейским под красивым названием — непонятно, но ясно одно: Украина пытается закрыть дыры в обороне всеми силами".

Херсонская область, 27 июня

За последние сутки появилось сразу несколько видео ударов русских ФАБов с УМПК по целям противника в Херсонской области. Известно, что одна из них поразила важный объект — центр управления вражескими дронами. Telegram-канал "Архангел спецназа" пишет, как удалось выяснить координаты центра: "Наши разведчики – операторы БПЛА заметили, как машины приезжают и уезжают днём и ночью. Подвозят различное оборудование, а также из этого места летают вражеские дроны FPV. Наши бойцы сделали выводы, и туда был нанесён удар ОДАБом с УМПК-1500".

Военнослужащий группировки войск "Днепр" во время подготовки операторов БПЛА в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина рискует остаться без военной помощи в долгосрочной перспективе

Послы НАТО окончательно утвердили Марка Рютте в роли нового генсека альянса. Ранее он занимал должность премьер-министра Нидерландов. Одновременно с этим Bloomberg опубликовал заметку, согласно которой некоторые страны НАТО начали отказываться от предложения Столтенберга тратить не менее 40 млрд евро ежегодно на военную помощь Украине.

Авторы Кирилл Золотарев