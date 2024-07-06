На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной. В Харьковской области она звучит уже несколько часов.

В Киеве тревогу объявили около 07:20, и спустя несколько минут она распространилась на всю страну. По состоянию на 08:18 угроза сохраняется лишь на Харьковщине.