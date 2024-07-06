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6 июля, 05:25

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной. В Харьковской области она звучит уже несколько часов.

В Киеве тревогу объявили около 07:20, и спустя несколько минут она распространилась на всю страну. По состоянию на 08:18 угроза сохраняется лишь на Харьковщине.

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Шторм-новости: Армия России берёт новые рубежи в ДНР, ВСУ готовятся к наступлению под Харьковом, США разрешили бить по РФ на 100 км, ситуация 3 июля

Ранее в николаевском подполье рассказали об "улове" российских ракет на Украине в ночь на 5 июля. По словам координатора сопротивления Сергея Лебедева, три удара пришлись по Черноморску Одесской области. Там ВС РФ разнесли полигон, на котором британцы готовили украинских диверсантов-подводников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Матвей Константинов
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