Армия Россия разнесла полигон с британскими офицерами и диверсантами-подводниками ВСУ

Армия Россия в ночь на 5 июля нанесла три удара по украинским военным объектам в городе Черноморске Одесской области. В частности, РФ разнесла полигон, где британцы готовили диверсантов-подводников ВСУ, сообщил в телеграм-канале координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

"Город Черноморск (Ильичевск) Одесской области сегодня ночью был обласкан вниманием МО России. В течение ночи 5 июля тремя ударами добивали бережно заскладированное бендеровцами БК. Вчера вечером был прилёт в порт, где в обмен на зерно украинская власть получала вооружение и БК к нему. Ночью работа продолжилась", — написал он.

По информации координатора подполья, очередной мощный взрыв прозвучал в Черноморске в 2:00 ночи, а взрывная волна от него дошла до посёлка Таирова в Одессе. Предположительно, удар пришёлся по "крытому складу" украинской армии. Следующая атака произошла в 2:45, предварительно, её целью стал центр подготовки моряков "Авант", где, по сведениям сопротивления, инструкторы из Британии занимались подготовкой подводных диверсантов. Также есть информация о том, что оттуда же производится спуск на воду надводных беспилотников для ударов по ВМФ РФ, но эти данные пока не проверены.

Ещё один сильный взрыв раздался спустя два часа — в 4:50, за ним последовала детонация. В подполье предполагают, что удар был нанесён по стоянке грузовиков возле ж/д станции, где на постоянной основе паркуется по меньшей мере 20 фур, которые всегда выезжают оттуда в сопровождении военных или полицейских машин.