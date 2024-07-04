"Удар возмездия" настиг "элитную" бригаду Зеленского за попытки вылазок в Россию

Российские военнослужащие атаковали базу 1-й президентской бригады Национальной гвардии Украины, которая имеет отношение к попыткам ВСУ совершать вылазки в Белгородскую область. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

"В 0:50 и в 1:30 4 июля были два удара в Вышгороде. Это северный пригород Киева, известный тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Именно это подразделение было основой при попытке весной зайти и закрепиться в Белгородской области", — сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, взрывы доносились в стороне улицы генерала Кульчицкого, где расположена основная часть военной базы "элитной" бригады и полигон. В той же части города находятся казармы военных, коттеджи командиров, ангары с военной техникой и склады боекомплекта.