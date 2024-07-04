"Удар возмездия" настиг "элитную" бригаду Зеленского за попытки вылазок в Россию
Подполье: ВС РФ атаковали базу президентской бригады Украины в Вышгороде
Российские военнослужащие атаковали базу 1-й президентской бригады Национальной гвардии Украины, которая имеет отношение к попыткам ВСУ совершать вылазки в Белгородскую область. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"В 0:50 и в 1:30 4 июля были два удара в Вышгороде. Это северный пригород Киева, известный тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Именно это подразделение было основой при попытке весной зайти и закрепиться в Белгородской области", — сообщил подпольщик.
По словам Лебедева, взрывы доносились в стороне улицы генерала Кульчицкого, где расположена основная часть военной базы "элитной" бригады и полигон. В той же части города находятся казармы военных, коттеджи командиров, ангары с военной техникой и склады боекомплекта.
Помимо того, информаторы рассказали Лебедеву, что в 4:15 раздался взрыв в Киеве, неподалёку от аэродрома Борисполь. Затем в 4:30 последовал ещё один — на этот раз в районе города Василькова, расположенного на юго-западе от украинской столицы. Громыхало в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, пилоты которой летают на МиГ-29 и L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолётов, нефтехранилище, отметил подпольщик.
Напомним, 1 июля Минобороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке. 2 июля ведомство уточнило, что удар "Искандером-М" пришёлся по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте украинских истребителя Су-27. В ВВС Украины признали потери, но не уточнили число выведенных из строя самолётов.
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