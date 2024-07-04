Подполье заявило об ударах по аэродромам под Киевом, где базируются МиГ-29

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области, где в том числе базируются МиГ-29 ВВС Украины.

"В 4:15 в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека", — заявил подпольщик РИА "Новости".

Кроме того, в 4:30 был зафиксирован прилёт в направлении города Василькова юго-западнее Киева: взрыв прогремел в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются МиГ-29. Также, по словам Лебедева, на территории есть военные склады, ангары, нефтехранилище.