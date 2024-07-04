Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 07:48

Подполье заявило об ударах по аэродромам под Киевом, где базируются МиГ-29

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области, где в том числе базируются МиГ-29 ВВС Украины.

"В 4:15 в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека", — заявил подпольщик РИА "Новости".

Кроме того, в 4:30 был зафиксирован прилёт в направлении города Василькова юго-западнее Киева: взрыв прогремел в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются МиГ-29. Также, по словам Лебедева, на территории есть военные склады, ангары, нефтехранилище.

По данным подполья, в центре города Василькова есть большая площадь, отданная под "учебный центр" для пилотов, там находится много военной техники, самолёты и несколько казарм.

Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS
Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS

А накануне, 3 июля, в подполье сообщили об ударе по украинскому Кривому Рогу, целью которого, предположительно, стал аэродром в городском районе Долгинцево. А сегодня, 4 июля, Минобороны РФ показало видео уничтожения МиГ-29 ВСУ на этом аэродроме.

Обложка ©

Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров