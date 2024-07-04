Подполье заявило об ударах по аэродромам под Киевом, где базируются МиГ-29
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области, где в том числе базируются МиГ-29 ВВС Украины.
"В 4:15 в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека", — заявил подпольщик РИА "Новости".
Кроме того, в 4:30 был зафиксирован прилёт в направлении города Василькова юго-западнее Киева: взрыв прогремел в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются МиГ-29. Также, по словам Лебедева, на территории есть военные склады, ангары, нефтехранилище.
По данным подполья, в центре города Василькова есть большая площадь, отданная под "учебный центр" для пилотов, там находится много военной техники, самолёты и несколько казарм.
А накануне, 3 июля, в подполье сообщили об ударе по украинскому Кривому Рогу, целью которого, предположительно, стал аэродром в городском районе Долгинцево. А сегодня, 4 июля, Минобороны РФ показало видео уничтожения МиГ-29 ВСУ на этом аэродроме.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn