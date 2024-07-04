Минобороны РФ показало видео уничтожения МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Вооружённые силы РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", заявили в МО РФ. Это произошло на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Вооружённые силы РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Видео © Telegram / Минобороны России
"Расчётом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево", — пояснили в ведомстве, представив кадры уничтожения авиатехники.
Ранее группировка ВС РФ "Север" отразила контратаку украинских сил специальных операций, а также нанесла поражение шести бригадам противника, который потерял до 140 военных на этом участке фронта. Также стало известно об уничтожении первой боевой машины ЗРПК "Тунгуска".
Telegram / Минобороны России