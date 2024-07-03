Артиллеристы "Центра" сожгли ещё один Abrams под Авдеевкой

В зоне проведения специальной военной операции был уничтожен ещё один танк Abrams. Как сообщили в Минобороны РФ, удар по американской боевой машине, которую использовали военнослужащие Вооружённых сил Украины, был нанесён на Авдеевском направлении.

"Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь", уничтожили очередной танк М1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении МО РФ.

Там сообщили, что российские военные выстрелили по зарубежной бронетехнике из самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Помимо того, в ведомстве добавили, что после получения координат цели артиллеристы выехали на позицию, отстрелялись, а затем, сменив позицию, замаскировали машину и укрылись в блиндаже.