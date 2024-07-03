Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении боевой машины ЗРПК "Тунгуска"
Боевая машина ЗРПК "Тунгуска". Обложка © Wikipedia
Группировка ВС РФ "Север" отразила контратаку украинских сил специальных операций, а также нанесла поражение 6 бригадам противника, который потерял до 140 военных на этом участке фронта. Также здесь стало известно об уничтожении первой боевой машины ЗРПК "Тунгуска".
"Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", — сообщили в Минобороны РФ.
А в конце июня стало известно об ударе по первой канадской бронемашине Senator. Также ВСУ в ходе боёв потеряли четыре автомобиля, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".