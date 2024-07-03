Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении боевой машины ЗРПК "Тунгуска"

Группировка ВС РФ "Север" отразила контратаку украинских сил специальных операций, а также нанесла поражение 6 бригадам противника, который потерял до 140 военных на этом участке фронта. Также здесь стало известно об уничтожении первой боевой машины ЗРПК "Тунгуска".

"Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30", — сообщили в Минобороны РФ.