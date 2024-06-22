Минобороны России впервые за СВО сообщило о подбитом канадском БТР Senator 22 июня, 11:15 Российские войска уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ и подбили канадскую бронированную машину Senator, заняв более выгодные рубежи в Запорожской области и ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное ДНР", — говорится в заявлении.

Также противник потерял в ходе боёв четыре автомобиля, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Также сообщалось, что Российская армия уничтожила склады хранения украинских безэкипажных катеров и БПЛА самолётного типа. И ещё было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах Украины.

Авторы Татьяна Миссуми