Минобороны РФ впервые сообщило о поражении итальянской гаубицы Melara в зоне СВО

Министерство обороны РФ в понедельник, 13 мая, впервые сообщило о поражении российскими военными итальянской гаубицы Melara на Южном направлении специальной военной операции (СВО). Кроме того, на этом участке фронта Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились двух танков, включая немецкий Leopard.

"Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 105-миллиметровая гаубица Melara Мod 56 итальянского производства", — отметили в ведомстве.

Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика" и 105-миллиметрового американского орудия М119.