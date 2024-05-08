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8 мая, 11:06

Ещё один немецкий танк Leopard был уничтожен российскими войсками в зоне СВО

Группировка войск "Центр" за сутки уничтожила до 415 бойцов ВСУ и танк Leopard

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 415 военных и танк Leopard в результате действий подразделения группировки российских войск "Центр". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские войска уничтожили в зоне СВО ещё по одному Leopard и Abrams
Российские войска уничтожили в зоне СВО ещё по одному Leopard и Abrams

Кроме того, российским войскам удалось отразить 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьёво, Семёновка, Первомайское и Нетайлово (ДНР). Наши военные также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ленинское и Уманское.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации (СВО). Так, за прошедшие сутки в Харьковской области взята под контроль Кисловка, а в ДНР — Новокалиново.

ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия Южной группировки войск ВС РФ
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия Южной группировки войск ВС РФ
Обложка ©

Getty Images / Philipp Schulze

Наталья Исакова
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