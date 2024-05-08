За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 415 военных и танк Leopard в результате действий подразделения группировки российских войск "Центр". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российским войскам удалось отразить 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьёво, Семёновка, Первомайское и Нетайлово (ДНР). Наши военные также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ленинское и Уманское.