За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих и немецкий танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригадам в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки. А в районах населённых пунктов Спорное и Раздоловка российские войска отразили три контратаки штурмовиков 10-й горно-штурмовой и 41-й механизированной бригад противника.

"Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ", — рассказали в ведомстве.