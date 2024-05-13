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13 мая, 10:23

ВСУ потеряли до 540 солдат и Leopard в зоне ответственности группировки "Юг"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 540 военнослужащих и немецкий танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригадам в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки. А в районах населённых пунктов Спорное и Раздоловка российские войска отразили три контратаки штурмовиков 10-й горно-штурмовой и 41-й механизированной бригад противника.

"Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ", — рассказали в ведомстве.

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Минобороны показало сброс авиабомб ФАБ-500 на "головы боевиков" ВСУ с Су-34

Ранее Минобороны показало видео работы артиллеристов группировки ВС РФ "Запад" по ВСУ. Они поразили пулемётные точки и живую силу противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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