Российские артиллеристы устроили украинским боевикам "огненный ад"
В Минобороны показали боевую работу расчётов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации
Артиллеристы ВС РФ продолжают денно и нощно наносить противнику огневое поражение в зоне проведения специальной военной операции. 10 мая отличились расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
По данным Минобороны, бойцы нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ, поразив пулемётные точки и живую силу. На опубликованных ведомством кадрах видно, как артиллеристы ведут непрерывный огонь в направлении врага.
В Минобороны показали боевую работу расчётов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее Life.ru сообщал о пресечении российскими бойцами очередной попытки ВСУ форсировать Днепр. Десантники навели на неприятеля артиллерию, используя отечественные дроны ZALA.
Telegram / Минобороны России