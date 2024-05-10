Российские артиллеристы устроили украинским боевикам "огненный ад"

Артиллеристы ВС РФ продолжают денно и нощно наносить противнику огневое поражение в зоне проведения специальной военной операции. 10 мая отличились расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".

По данным Минобороны, бойцы нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ, поразив пулемётные точки и живую силу. На опубликованных ведомством кадрах видно, как артиллеристы ведут непрерывный огонь в направлении врага.