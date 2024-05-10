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10 мая, 18:30

Российские артиллеристы устроили украинским боевикам "огненный ад"

В Минобороны показали боевую работу расчётов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации

Артиллеристы ВС РФ продолжают денно и нощно наносить противнику огневое поражение в зоне проведения специальной военной операции. 10 мая отличились расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".

По данным Минобороны, бойцы нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ, поразив пулемётные точки и живую силу. На опубликованных ведомством кадрах видно, как артиллеристы ведут непрерывный огонь в направлении врага.

В Минобороны показали боевую работу расчётов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские военные разгромили пункт боепитания ВСУ под Работином
Российские военные разгромили пункт боепитания ВСУ под Работином

Ранее Life.ru сообщал о пресечении российскими бойцами очередной попытки ВСУ форсировать Днепр. Десантники навели на неприятеля артиллерию, используя отечественные дроны ZALA.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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