Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS

На Украине Запорожская область получила серию ударов по военным объектам. Взрыв произошёл на украинском складе в подконтрольном киевскому режиму Запорожье, где ВСУ хранили боеприпасы и оружие. Об этом сообщил в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

"Сегодня, 29 июня, примерно в 14:25 был сильный прилёт в населённый пункт Каменное Запорожской области. Прилетело в гранитный карьер, где ВСУ держали склад с БК и военную технику", — говорится в сообщении. Как уточняется, детонация была слышна даже на восточной окраине Запорожья.

Кроме того, был нанесён удар по городу Матвеевке, прилёт ощущался в восьми километрах от места. Также, по данным Лебедева, около шести вечера в Матвеевку прилетело ещё раз, тоже громко.

"После второго прилёта военные с окрестных сёл уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки. Местные жители пишут, что даже с блокпостов большая часть уехала в сторону Вольнянска", — добавил он.