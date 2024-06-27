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Регион
27 июня, 01:47

Взрывы прогремели в Киеве и Ивано-Франковской области Украины

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. По информации телеканала "Общественное", они также раздались в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Ранее Life.ru писал, что в ночь на среду, 26 июня, промышленный сектор в Одесской области подвергся ракетным ударам. В результате повреждения получило одно из административных зданий. Также сообщалось о взрыве в Белгород-Днестровском районе под Одессой.

Обложка ©

unsplash / Jeff Kingma

Оксана Попова
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