Взрывы прогремели в Киеве и Ивано-Франковской области Украины
В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. По информации телеканала "Общественное", они также раздались в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически на всей территории Украины действует воздушная тревога.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на среду, 26 июня, промышленный сектор в Одесской области подвергся ракетным ударам. В результате повреждения получило одно из административных зданий. Также сообщалось о взрыве в Белгород-Днестровском районе под Одессой.
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