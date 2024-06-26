В Одесской области заявили о повреждении административного здания
Кипер: Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам
Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, повреждения получило одно из административных зданий. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Олег Кипер.
По его словам, в ночь на среду, 26 мая, Одесская область подверглась ракетным ударам.
"В промышленном секторе повреждено административное здание", — написал Кипер в телеграм-канале.
Однако не уточняется, о каком именно объекте идёт речь. По словам Кипера, пострадавших нет. Тем временем украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв произошёл в Белгород-Днестровском районе под Одессой.
А ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 июня сирены воздушной тревоги звучали в Одесской области. Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах в Николаеве на юге Украины.
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