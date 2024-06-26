В Одесской области заявили о повреждении административного здания

Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, повреждения получило одно из административных зданий. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Олег Кипер.

По его словам, в ночь на среду, 26 мая, Одесская область подверглась ракетным ударам.

"В промышленном секторе повреждено административное здание", — написал Кипер в телеграм-канале.

Однако не уточняется, о каком именно объекте идёт речь. По словам Кипера, пострадавших нет. Тем временем украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв произошёл в Белгород-Днестровском районе под Одессой.