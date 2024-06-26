Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины, сообщает издание "Общественное". Других деталей происшествия не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.