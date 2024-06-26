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Регион
25 июня, 22:27

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины. Обложка © unsplash / Luke Jernejcic

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины. Обложка © unsplash / Luke Jernejcic

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины, сообщает издание "Общественное". Других деталей происшествия не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

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Ранее также сообщалось о взрывах в городе Сумы, находящемся на севере Украины. Что послужило их причиной, неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.

Оксана Попова
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