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25 июня, 21:47

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Обложка © flickr / ahlynk

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Обложка © flickr / ahlynk

В украинском городе Сумы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Что послужило его причиной, неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело минимум четыре взрыва
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело минимум четыре взрыва

Прошлой ночью серия взрывов прогремела и в Харькове. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привёл. О последствиях не сообщалось.

Оксана Попова
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