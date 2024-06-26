Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Обложка © flickr / ahlynk
В украинском городе Сумы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом пишет издание "Страна.ua".
Что послужило его причиной, неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту не поступало.
Прошлой ночью серия взрывов прогремела и в Харькове. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привёл. О последствиях не сообщалось.