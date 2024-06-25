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Регион
25 июня, 14:22

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело минимум четыре взрыва

Дым после серии взрывов в Харькове. Обложка © Telegram / place_kharkiv

Дым после серии взрывов в Харькове. Обложка © Telegram / place_kharkiv

В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.

По данным украинских СМИ, в городе произошло не менее четырёх взрывов. В настоящее время в Харьковской области работает воздушная тревога.

А ранее Терехов заявил, что эвакуация жителей Харькова на фоне наступления ВС России не планируется. По его словам, город, наоборот, начал принимать жителей районов, которые затронули боевые действия.

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Наталья Исакова
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