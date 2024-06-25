В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело минимум четыре взрыва
Дым после серии взрывов в Харькове. Обложка © Telegram / place_kharkiv
В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.
По данным украинских СМИ, в городе произошло не менее четырёх взрывов. В настоящее время в Харьковской области работает воздушная тревога.
А ранее Терехов заявил, что эвакуация жителей Харькова на фоне наступления ВС России не планируется. По его словам, город, наоборот, начал принимать жителей районов, которые затронули боевые действия.