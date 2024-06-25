В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело минимум четыре взрыва

В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.

По данным украинских СМИ, в городе произошло не менее четырёх взрывов. В настоящее время в Харьковской области работает воздушная тревога.