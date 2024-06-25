Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка из-за приближения российских войск

Киевские власти объявили принудительную эвакуацию из Торецка. Этот город находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Уже вывезено не менее 500 человек.

Как заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно пять с половиной тысяч граждан: население каждый день покидает город.

"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке с города Торецка <...> Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он.

Отметим, что Минобороны РФ в последние дни неоднократно сообщало об успешных действиях российских сил против ВСУ в районе Торецка.