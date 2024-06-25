Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка из-за приближения российских войск
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из города Торецка
Киевские власти объявили принудительную эвакуацию из Торецка. Этот город находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Уже вывезено не менее 500 человек.
Как заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в Торецке по состоянию на 21 июня оставалось около шести тысяч человек, сейчас там примерно пять с половиной тысяч граждан: население каждый день покидает город.
"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке с города Торецка <...> Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал он.
Отметим, что Минобороны РФ в последние дни неоднократно сообщало об успешных действиях российских сил против ВСУ в районе Торецка.
Ранее мэр Игорь Терехов заявил, что эвакуация жителей Харькова на фоне наступления ВС РФ не планируется. По его словам, город, наоборот, начал принимать жителей районов, которые затронули боевые действия.
ТАСС / Алексей Коновалов