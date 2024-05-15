Мэр Терехов заявил, что эвакуировать жителей Харькова не планируют

Эвакуация жителей Харькова на фоне наступления ВС РФ не планируется, заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, город, наоборот, начал принимать жителей районов, которые затронули боевые действия.

"Сегодня не идёт речь об эвакуации. Наоборот, мы принимаем в Харьков <...> Мы приняли более шести тысяч человек, которые переехали", — сказал он.