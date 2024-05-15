Мэр Терехов заявил, что эвакуировать жителей Харькова не планируют
Эвакуация жителей Харькова на фоне наступления ВС РФ не планируется, заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, город, наоборот, начал принимать жителей районов, которые затронули боевые действия.
"Сегодня не идёт речь об эвакуации. Наоборот, мы принимаем в Харьков <...> Мы приняли более шести тысяч человек, которые переехали", — сказал он.
Напомним, вот уже несколько дней ВС России активно наступают в Харьковской области, ежедневно освобождая населённые пункты. Последний из них — село Бугроватка, которое взяли 14 мая. На данный момент бои протекают в Волчанске, где, как признают в Киеве, наши бойцы имеют успех. На этом фоне командование ВСУ перебрасывает в регион танки Leopard.
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