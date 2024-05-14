Из Харьковской области эвакуировали уже более 7 тысяч человек
Более 7 тысяч жителей эвакуировано из приграничных районов Харьковской области на фоне российского наступления. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.
Так, по его данным, 2065 человек эвакуировали из Чугуевского района, 2989 — из Харьковского, 67 — из Богодуховского и 1902 человека вывезены волонтёрами. Всего — 7023 жителя.
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад, убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков".
ТАСС / Francisco Seco