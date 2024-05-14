Из Харьковской области эвакуировали уже более 7 тысяч человек

Более 7 тысяч жителей эвакуировано из приграничных районов Харьковской области на фоне российского наступления. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.

Так, по его данным, 2065 человек эвакуировали из Чугуевского района, 2989 — из Харьковского, 67 — из Богодуховского и 1902 человека вывезены волонтёрами. Всего — 7023 жителя.