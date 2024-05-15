В связи с боевыми успехами ВС РФ в Харьковской области ВСУ начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Главное сражение ещё впереди и лёгким для Российской армии оно не будет, предупредил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard 1 и Leopard 2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда всё, что могут наскрести и найти", — сказал он в беседе с РИА "Новости".