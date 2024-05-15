ВСУ перебрасывают под Харьков танки Leopard, чтобы остановить наступление ВС РФ
Рогов: ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление
ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В связи с боевыми успехами ВС РФ в Харьковской области ВСУ начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Главное сражение ещё впереди и лёгким для Российской армии оно не будет, предупредил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard 1 и Leopard 2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда всё, что могут наскрести и найти", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, там уже заметили подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
Напомним, в Харьковской области уже несколько дней продолжается наступление ВС России. Наши войска ежедневно освобождают населённые пункты. Например, вчера они взяли Бугроватку. Сейчас же бои разворачиваются в Волчанске, и ВС РФ, как признают в Киеве, имеют там успех. О продвижении заговорил даже Владимир Зеленский.