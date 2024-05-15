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Регион
15 мая, 08:28

ВСУ перебрасывают под Харьков танки Leopard, чтобы остановить наступление ВС РФ

Рогов: ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление

ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В связи с боевыми успехами ВС РФ в Харьковской области ВСУ начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Главное сражение ещё впереди и лёгким для Российской армии оно не будет, предупредил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на Харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard 1 и Leopard 2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда всё, что могут наскрести и найти", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, там уже заметили подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре

Напомним, в Харьковской области уже несколько дней продолжается наступление ВС России. Наши войска ежедневно освобождают населённые пункты. Например, вчера они взяли Бугроватку. Сейчас же бои разворачиваются в Волчанске, и ВС РФ, как признают в Киеве, имеют там успех. О продвижении заговорил даже Владимир Зеленский.

Мирон Сидоров
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