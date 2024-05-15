Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
ТАСС: ВС РФ взяли часть группировки ВСУ в оперативное окружение в Часовом Яре
ВС России взяли часть группировки ВСУ на востоке Часова Яра в оперативное окружение. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
"На востоке Часова Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем", — сказал собеседник ТАСС.
На данном участке фронта противник оставляет позиции и несёт большие потери. По словам источника, командование перебросило мобилизованных 95-й, 46-й и 82-й бригад из Часова Яра под Харьков.
Напомним, в Харьковской области уже несколько дней продолжается наступление ВС России. Наши войска ежедневно освобождают населённые пункты. Например, вчера они взяли Бугроватку. Сейчас же бои разворачиваются в Волчанске, и ВС РФ, как признают в Киеве, имеют там успех. О продвижении заговорил даже Владимир Зеленский.
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