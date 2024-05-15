Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре

ВС России взяли часть группировки ВСУ на востоке Часова Яра в оперативное окружение. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

"На востоке Часова Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем", — сказал собеседник ТАСС.