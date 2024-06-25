Серия взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привёл. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически во всех регионах Украины звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Харькове остановлено движение поездов в метрополитене после того, как в городе прогремела серия взрывов и начались перебои с электричеством.
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