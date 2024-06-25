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24 июня, 21:13

Серия взрывов прогремела в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привёл. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, практически во всех регионах Украины звучит воздушная тревога.

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что в Харькове остановлено движение поездов в метрополитене после того, как в городе прогремела серия взрывов и начались перебои с электричеством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Оксана Попова
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