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29 июня, 15:32

В украинском Запорожье третий раз за день звучат взрывы

Громкие взрывы вновь раздаются на территории подконтрольного киевскому режиму города Запорожье, пишет украинское "Зеркало недели".

Ранее СМИ уже сообщали о взрывах. Отметим, что в настоящее время на территории Незалежной объявлена воздушная тревога, она звучит в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Взрыв привёл к пожару на энергообъекте во Львовской области
Взрыв привёл к пожару на энергообъекте во Львовской области

До этого серия взрывов произошла в Полтавской области. Кроме того, на днях ночью взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. На тот момент практически на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Николь Вербер
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