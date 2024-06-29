В украинском Запорожье третий раз за день звучат взрывы
Громкие взрывы вновь раздаются на территории подконтрольного киевскому режиму города Запорожье, пишет украинское "Зеркало недели".
Ранее СМИ уже сообщали о взрывах. Отметим, что в настоящее время на территории Незалежной объявлена воздушная тревога, она звучит в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
До этого серия взрывов произошла в Полтавской области. Кроме того, на днях ночью взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. На тот момент практически на всей территории Украины действовала воздушная тревога.
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