Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 11:04

В подполье сообщили об ударе по аэродрому, который ВСУ используют для атак на Крым

Лебедев: ВС РФ ударили в направлении аэродрома Долгинцево в Кривом Роге

Армия России нанесла удар по украинскому Кривому Рогу, целью которого, предположительно, стал аэродром в городском районе Долгинцево. Об этом в личном телеграм-канале сообщил координатор пророссийского подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев.

"В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево", написал он.

По его информации, ещё два взрыва раздались в том же направлении в 11:55 и 12:05. Лебедев добавил, что воздушная гавань используется в качестве промежуточного аэродрома для атак на Крым и Запорожье, там хранилось некоторое количество дальнобойных ракет и был размещён по меньшей мере один самолёт.

"Конкретику пока уточняем", заключил он.

Подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова
Подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что войскам Российской Федерации удалось поразить аналогичную воздушную гавань противника Канатово, расположенную в Кировограде. Этот объект тоже использовался как площадка подскока для атак по Крыму и Запорожской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров