В подполье сообщили об ударе по аэродрому, который ВСУ используют для атак на Крым

Армия России нанесла удар по украинскому Кривому Рогу, целью которого, предположительно, стал аэродром в городском районе Долгинцево. Об этом в личном телеграм-канале сообщил координатор пророссийского подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев.

"В половине двенадцатого 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево", — написал он.

По его информации, ещё два взрыва раздались в том же направлении в 11:55 и 12:05. Лебедев добавил, что воздушная гавань используется в качестве промежуточного аэродрома для атак на Крым и Запорожье, там хранилось некоторое количество дальнобойных ракет и был размещён по меньшей мере один самолёт.

"Конкретику пока уточняем", — заключил он.