Российские войска за минувшие сутки освободили населённый пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Чигари и улучшили тактическое положение", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, группировка войск "Центр" нанесла удары по 41-й, 47-й, 110-й механизированным, 142-й пехотной и 59-й мотопехотной бригадам украинской армии. Это произошло в районах населённых пунктов Артёмово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Берёзовка и Новгородское в ДНР.

Также в сводке военного ведомства сообщается о том, что наши бойцы отразили шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". За сутки противник потерял до 340 солдат, танк, американскую БМП Bradley, два автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М777, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.